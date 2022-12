18-12-2022 16:58

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si laurea Campione del mondo per club di Volley. Le pantere riescono a superare, nel corso di una partita stupenda, la nuova squadra dell’ex Paola Egonu, ovvero il VakifBank Istanbul.

Secondo titolo iridato nella storia di Conegliano, che gioca un match sontuoso sia in attacco che in difesa con una scatenata Isabelle Haak, che mette a referto ben 34 punti.

Conegliano travolge 3-1 il VakifBank Istanbul

25-18; 22-25; 25-21 i parziali dei quattro set che hanno decretato il Campione del Mondo per club di pallavolo. Le ragazze allenate da coach Daniele Santarelli vincono per la seconda volta la competizione dopo l’affermazione del 2019, 3-1 sull’Eczacibasi in quell’occasione.

Una correlazione muro-difesa impressionante per Conegliano, che costringe gli avversari ad affidarsi quasi totalmente al braccio dell’ex Paola Egonu, la miglior pallavolista al mondo, che di punti ne mette a segno 27, purtroppo non sufficienti per condurre le compagne al successo.

MVP del match Isabelle Haak, che si punti ne mette ben 34 (32/57 in attacco) ed è solidissima anche in difesa, vincendo di fatto lo scontro diretto con la Egonu.

Conegliano si prende la rivincita, oggi non c’è storia

La squadra allenata da Santarelli si prende una sonora rivincita sulle eterne rivali dopo le Super Finals 2022 di CEV Champions League. In quell’occasione il VakifBank Istanbul aveva vinto meritatamente, giocando meglio in tutti i fondamentali e vincendo nonostante i 39 punti di Egonu, all’ora ancora a Conegliano.

Grande partita anche della palleggiatrice polacca Asia Wolosz, che stravince il confronto diretto con Ozbay, anche per via della pessima partita di alcune sue compagne, come per esempio Zehra Gunes, che chiuderà la propria partita con appena un punto a referto.

I titoli individuali e il tabellino

Oltre a Isabelle Haak MVP, è stato scelto anche il 6+1 ideale del Mondiale per Club:

Isabelle Haak (Conegliano) MVP

Kelsey Robinson-Cook (Conegliano) Miglior schiacciatrice

Gabi Guimaraes (VakifBank) Miglior schiacciatrice

Isabelle Haak (Conegliano) Miglior opposta

Chiaka Ogbogu (VakifBank) Miglior centrale

Zehra Gunes (VakifBank) Miglior centrale

Joanna Wolosz (Conegliano) Miglior palleggiatrice

Monica De Gennaro (Conegliano) Miglior libero

Questo invece il tabellino dell’incontro

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VakifBank Istanbul 3-1 (25-18; 22-25; 25-21; )

Conegliano : Carraro n.e., Plummer 12, Robinson-Cook 10, Squarcini, De Kruijf 10, Gennari, Gray n.e., Lubian 9, De Gennaro (L), Haak 34, Pericati n.e., Furlan n.e., Wolosz 2, Fahr n.e., Bardaro (L) n.e. All . Santarelli.

: Carraro n.e., Plummer 12, Robinson-Cook 10, Squarcini, De Kruijf 10, Gennari, Gray n.e., Lubian 9, De Gennaro (L), Haak 34, Pericati n.e., Furlan n.e., Wolosz 2, Fahr n.e., Bardaro (L) n.e. . Santarelli. VakifBank: Ozbay 3, Aykac (L), Akman n.e., Ogbogu 5, Egonu 27, Gabi 17, Gulubay, Karutasu, Bajema 2, Acar (L) n.e., Cebecioglu 1, Gunes 1, Daalderop 4, Akbay n.e. All. Guidetti.