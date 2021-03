Volley, Monza si prepara per la finale di ritorno della CEV Cup 2021

Occhi puntati sull’Europa per la Saugella Monza di Marco Gaspari, reduce dal successo nella Finale di andata della CEV Cup femminile 2021 contro il Galatasaray Istanbul per 3-0 e ora motivata a preparare la gara di ritorno che mette in palio il trofeo, fissata in Turchia martedì 23 marzo.

Stagione da incorniciare

Si conclude così un mese ricco di impegni per la formazione femminile del Consorzio Vero Volley, bravissima che ha chiuso la stagione regolare della Serie A1 femminile al terzo posto (miglior risultato di sempre) e è arrivata per la terza volta nella propria storia alla Final Four della coppa nazionale (sconfitta in Semifinale per mano di Conegliano dopo il successo ai quarti contro Scandicci).

OMNISPORT | 19-03-2021 18:21