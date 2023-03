Volley, Monza vicina al colpo con Trento. Modena al tie break

Sono andate in scena, tra sabato e domenica, le prime gare dei quarti dei play off scudetto

20-03-2023 10:17

Sono andate in scena, tra sabato e domenica, le prime gare dei quarti dei play off scudetto. La vera sorpresa di giornata è Verona che non lascia scampo alla Lube, mentre accarezza l’impresa la Vero Volley Monza contro l’Itas Trentino che poi ha la meglio al quinto set.

Risultati di Gara 1 dei Quarti Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca:

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-19, 23-25, 25-19, 20-25, 15-11)

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona 0-3 (24-26, 29-31, 24-26)

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 25-21, 13-25, 18-25, 15-

Giocata sabato.

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)