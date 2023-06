La rivincita della finale iridata va alla banda Grbic, che si impone in quattro set e stoppa un filotto di cinque successi azzurri.

25-06-2023 16:33

Frena l’Italia di Ferdinando De Giorgi in Nations League: dopo cinque vittorie di fila gli Azzurri pagano pegno nella rivincita della finale iridata, la Polonia vince 3-1 (25-19; 28-26; 18-25; 25-20).

La sfida di Rotterdam relega i campioni del mondo in settima piazza (5 successi, 15 punti di bottino) nella classifica della manifestazione, che per loro riprenderà nelle Filippine tra un paio di settimane, quando ci saranno le gare contro Brasile, Canada, Slovenia e Giappone: saranno otto le Nazionali che prenderanno parte, infine, alla fase finale del torneo che ha incoronato un anno fa per la prima volta la Francia.

Nel primo set c’è stato equilibrio fino al 17-19, poi i polacchi hanno alzato il ritmo e sfruttato il servizio; nella seconda frazione gli Azzurri dilapidano due palle-set e perdono ai vantaggi. Le rotazioni abbassano il livello dei rivali nel terzo incontro, con l’Italia che scappa via e controlla; Kurek (20 punti) e Leon (14 punti) rientrano in campo e chiudono i conti nel quarto set, infliggendo all’Italia la terza sconfitta del suo cammino. Tra le note più liete ci sono gli schiacciatori Lavia (18 punti) e Micheletto (14) e l’opposto Romanò (18), ben orchestrati da Giannelli.

Questi i risultati dell’Italia nella Pool 2: Italia-Iran 3-0; Italia-Cina 3-0; Italia-Serbia 3-0; Polonia-Italia 3-1.