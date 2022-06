Volley Nations League, l'Italia vince 3-1 contro il Belgio

02-06-2022 20:52

Buona prova per l’Italia di coach Davide Mazzanti, che trovano la prima vittoria in questa edizione della Volleyball Nations League grazie al successo per 3-1 in rimonta contro la nazionale del Belgio, grazie anche alla prestazione pazzesca di Sylvia Nwakalor che di punti ne segna ben 30-

L’Italia riscatta così la sconfitta all’esordio contro la Turchia, trova una prestazione buona a 360° e rimette tutto in discussione in ottica qualificazione. Venerdì 3 giugno2022, alle ore 15:00 italiane, la prossima sfida contro i Paesi Bassi per la terza giornata di questa Pool qui ad Ankara.

Questo il tabellino dell’incontro

Belgio – Italia 1-3 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)

Belgio: Van Sas , Herbots , Lemmens , Van Gestel , Demeyer (L) , Martin , Goris , Krenicky , Janssens , Van De Vyver , Rampelberg (L) , Van Avermaet , Stragier , Koulberg . All. Vande Broek.

Italia: Lubian , Bosio , Gennari , Bonifacio , Malinov , De Gennaro (L) , Fersino (L) , Chirichella , Nwakalor , D’Odorico , Degradi , Enweonwu , Perinelli , Mazzaro . All. Mazzanti.