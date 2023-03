Volley, nessun verdetto definito: tutti a gara quattro dei playoff

Perugia si porta avanti due a uno e Piacenza e Lube riaprono la serie

27-03-2023 10:31

I Quarti di Finale dei Play Off di SuperLega Credem Banca continuano all’insegna di colpi di scena. Tre sfide non sono state sufficienti per decretare ancora nessuna semifinalista. È solo la seconda volta nella storia dei Play Off di SuperLega e Serie A1 che tutte le sfide si prolungano fino a Gara 4; la prima era stata nell’edizione 2003/04.

Risultati Gara 3 dei Quarti Play Off Scudetto Credem Banca:

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano 3-1 (22-25, 30-28, 25-18, 25-20)

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona 3-0 (25-17, 25-22, 28-26)

Giocata ieri

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19)