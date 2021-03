Volley, niente playoff per Casalmaggiore: troppi casi di Covid - 19

La notizia era nell’aria, uno degli ottavi della Serie A di pallavolo femminile non si giocherà.

La VBC épiù Casalmaggiore ha fatto sapere che non scenderà in campo negli ottavi, in programma oggi alle 19.00, contro la Reale Mutua Fenera Chieri a causa delle numerose positività nel gruppo squadra e a causa della quarantena imposta dall’ATS.

La notizia è stata data con una nota da parte della Lega:

La Lega Pallavolo Serie A femminile esprime la propria sincera solidarietà nei confronti della società VBC Casalmaggiore e ringrazia il presidente Massimo Boselli Botturi e tutto il club per la dolorosa scelta adottata che consentirà di rispettare il calendario per il prosieguo dei play-off scudetto e le scadenze imposte a livello internazionale da FIVB e CEV. In virtù della rinuncia del club rosa, Chieri accede ai quarti di finale, dove affronterà la Saugella Monza. Nelle prossime ore sarà definito il programma delle gare.

OMNISPORT | 26-03-2021 18:10