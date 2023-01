Volley, Paola Egonu già via dal Vakifbank?

25-01-2023 12:33

Paola Egonu ha già terminato la propria avventura al Vakifbank di Istanbul? La clamorosa indiscrezione arriva dalla Turchia.

Seconda diverse testate il club di Giovanni Guidetti si starebbe muovendo sul mercato. I turchi avrebbero messo gli occhi sulla serba, MVP dell’ultimo Mondiale, Tijana Boskovic, ormai sempre più lontana dal suo club del Eczacıbaşı Dynavit in cui gioca dalla stagione 2015-2016.

Se la notizia fosse vera questo comporterebbe l’addio dell’italiana. L’azzurra da questa stagione veste la maglia del club turco dopo anni a Conegliano in cui ha vinto tutto quanto. Proprio quest’anno ha affrontato le ex dell’Imoco nella finale per il Mondiale per club persa poi dalle turche.

Per il momento si tratta solo di rumors che però stanno circolando in maniera insistente. Tante così le incognite sul futuro della Egonu, dal club fino al capitolo Nazionale su cui non ha ancora sciolto le riserve.