La squadra di Andrea Anastasi ha chiuso il campionato con 65 punti e nessun k.o. Ora quarti dei play off scudetto

13-03-2023 13:00

Si è conclusa ieri sera, 12 marzo, la regular season della Supelega di Volley. Nessuna sorpresa per le parti alta della classifica con un dominio assoluto della Sir Safety Susa Perugia. Come 42 anni fa gli umbri chiudono la stagione regolare senza sconfitte come il Torino.

Perugia da Record

Nessuna sconfitta in Supelega e solo un punto perso in virtù della vittoria da due punti, al the break, contro Trento, poi solo vittoria per la Sir Safety Susa Perugia del “Nano”, Andrea Anastasi. La sua squadra è riuscita nell’impresa come nella stagione 1980 – 81 di chiudere senza mai perdere. L’ultomo precedente è appunto del Torino 42 anni anni fa. Nell’ultima giornata di campionato prima dei play off, con la certezza matematica della vetta ottenuta settimana fa, Giannelli e compagni non hanno lasciato scampo nmmmeno a Civitanova vincendo con un secco 3 a 0.

Le parole di Anastasi

Molto merito va dato al condottiero di questa squadra, Andrea Anastasi, che da quest’anno ha preso in mano la squadra con la vittoria della Supercoppa, del Mondiale per Club, la sola sconfitta in Coppa Italia e gli obiettivi Champions e campionato. «Mi ricordo bene quella squadra di Torino e il professor Prandi, un allenatore che per me è un’icona. Ancora adesso allena a 75 anni in Francia nello Chaumont. È una grande soddisfazione – ha detto a Gazzetta dello Sport – raggiungere quel risultato. Eguagliare quel record è davvero una grande felicità, per l’allenatore che è Prandi ma la soddisfazione finisce qui. Adesso iniziano le partite più dure di tutta la stagione». Mercoledì gli umbri hanno il ritorno dei quarti di Champions League e poi sabato inizia la sfida play off contro l’ottava ovvero l’Allianz Powervolley Milano.

Supelega, iniziano i quarti dei play off scudetto

In virtù dei verdetti dell’11a e ultima giornata di Regular Season, si è delineata la griglia dei Play Off Scudetto (al meglio delle cinque gare). Come detto la Sir Safety Conad Perugia giocherà contro l’ Allianz Milano. La secondaItas Trentino sfiderà la Vero Volley Monza, la Valsa Group Modena affronterà la Gas Sales Bluenergy Piacenza, infine laCucine Lube Civitanova se la giocherà con la WithU Verona.

Classifica Finale Regular Season SuperLega Credem Banca

1 Sir Safety Susa Perugia 65 punti

2 Itas Trentino 44

3 Valsa Group Modena 40

4 Cucine Lube Civitanova 38

5 WithU Verona 37

6 Gas Sales Bluenergy Piacenza 34

7 Vero Volley Monza 33

8 Allianz Milano 30

9 Top Volley Cisterna 26

10 Pallavolo Padova 18

11 Gioiella Prisma Taranto 16

12 Emma Villas Aubay Siena 15