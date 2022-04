Volley, Perugia - Modena e Lube - Trento per la finale scudetto

26-04-2022 14:35

Perugia – Modena e Lube – Trento, si giocano domani l’accesso alla finale scudetto. Entrambe le squadre hanno portato la serie a gara cinque che sarà quindi una partita da dentro o fuori.

Domani al PalaBarton va in scena la sfida tra Sir Safety Conad Perugia e la Leo Shoes PerkinElmer Modena. La formazione di Giani recupera anche Leal dopo che la squalifica è stata ridotta.

L’altra sfida, ore 20.30 si gioca all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche tra Cucine Lube e Itas Trentino. Queste le parole di coach Lorenzetti impegnato nella decisiva e complessa trasferta.

“Sin da quando ci siamo portati avanti 2-0 nella serie sapevamo che l’ipotesi di poter giocare altre tre partite con un avversario forte, compatto e mai domo come la Cucine Lube poteva essere verosimile ed assolutamente verificabile. Trovarci sul 2-2 dopo aver perso i successivi due incontri non ci ha sorpreso, perché nessuno di noi si era illuso di aver già realizzato la parte più difficile del compito con le affermazioni delle prime due partite. Quello che ci attende mercoledì è un incontro da vivere quindi al massimo, nella consapevolezza che abbiamo fatto tanto per arrivare ad avere questa opportunità e che possiamo mettere in difficoltà una grande squadra come Civitanova anche nel momento in cui giochiamo di fronte al loro pubblico. Ai ragazzi ho chiesto di essere presenti in tutti i momenti del match per diventare protagonisti quando ci saranno le occasioni giuste per farlo”.

