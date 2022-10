16-10-2022 10:20

Trova il tris in campionato la Sir Safety Susa Perugia che al PalaBarton supera in tre set la WithU Verona nell’anticipo della terza di SuperLega issandosi momentaneamente solitaria in vetta alla classifica. Prova importante dei ragazzi di coach Anastasi che giocano un match concreto, con pochissimi errori diretti.

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona 3-0 (25-22, 25-14, 25-20)

Queste le altre partite in programma oggi.

3a Giornata di Andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Domenica 16 ottobre 2022, ore 15.30

Allianz Milano – Emma Villas Aubay Siena

Domenica 16 ottobre 2022, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

Gioiella Prisma Taranto – Vero Volley Monza

Domenica 16 ottobre 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova