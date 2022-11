Volley: Perugia, Trento e Lube tornano in Champions

29-11-2022 08:31

È già ora di tornare in campo per i tre Club di SuperLega impegnati in CEV Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia, Trentino Itas e Cucine Lube Civitanova proveranno nella terza giornata della fase a gironi a continuare l’ottimo percorso intrapreso, fatto sin ora di sole vittorie.

Sarà la Sir Sicoma Monini Perugia a dare inizio al turno europeo delle squadre italiane: gli umbri sono stati protagonisti di un inizio di stagione ai limiti della perfezione, confermandosi rullo compressore anche a Cisterna contro la Top Volley, e saranno in trasferta questa sera a Dueren, in Germania.

L’SWD powervolleys ha all’attivo nel Pool E una vittoria (contro Ankara) e una sconfitta (contro Ljubljana). Scontro al vertice in programma nel Pool D con la Trentino Itas che ospiterà i due volte Campioni in carica del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, nel remake delle SuperFinals 2021 e 2022. Dopo la battuta d’arresto casalinga di sabato sera con l’Allianz Milano nel nono turno di SuperLega Credem Banca, la formazione gialloblù ha subito l’occasione per voltare pagina e dare ulteriore significato al proprio sin qui perfetto percorso europeo grazie al match casalingo contro i polacchi. Entrambe le formazioni hanno all’attivo due vittorie, e hanno battuto con il medesimo punteggio le altre due formazioni del Pool (3-0 contro il Menen e 3-1 contro il Karlovarsko), e l’appuntamento corrisponderà con la duecentesima partita internazionale della storia di Trentino Volley. Trasferta belga invece per la Cucine Lube Civitanova, che mercoledì sera alle 20.30 proverà ad espugnare la Tomabel Hall, casa del Knack Roeselare. I padroni di casa hanno attualmente una vittoria all’attivo, conquistata al quinto set contro il Lisboa, mentre si sono arresi in tre set in casa nel primo turno contro il Tours. La Lube, due vittorie e cinque punti nel Pool C, vuole dare continuità al proprio percorso europeo, cavalcando l’ondata di entusiasmo portata dalla vittoria sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza di domenica pomeriggio.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 3

Pool C

Mercoledì 30 novembre 2022, ore 20.30

Knack Roeselare (BEL) – Cucine Lube Civitanova

Pool D

Martedì 29 novembre 2022, ore 20.30

Trentino Itas – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

Pool E

Martedì 29 novembre 2022, ore 19.00

SWD Powervolleys Dueren (GER) – Sir Sicoma Monini Perugia