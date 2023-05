Domani sera va in scena gara 2, Piacenza ha vinto la prima

02-05-2023 14:54

Prosegue domani con inizio alle 20.30 la serie per i playoff terzo posto tra Gas Sales Bluenergy Volley e Allianz Powervplleu Milano che nella serie al meglio delle cinque partite è in svantaggio per 1-0 dopo la sconfitta subita domenica scorsa al PalabancaSport.

Una gara fondamentale per Milano ma anche per la stessa Piacenza, una nuova vittoria dei biancorossi non solo avvicinerebbe Brizard e soci alla prossima Champions League ma garantirebbe, comunque, di giocare le altre tre gare della serie con Gara 3 e Gara 5 in casa in virtù del migliore piazzamento in classifica al termine della Regular Season.

Domenica al PalabancaSport è stato un assolo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Partita mai in discussione se non sul finale del terzo set quando Milano, dopo una bella reazione, è riuscita a raggiungere a quota 21 Piacenza per poi cedere le armi.

Yuri Romanò (opposto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “L’avvio in questa serie è stato buono, ci giochiamo l’accesso alla Champions League, un obiettivo importante che vogliamo raggiungere. In Gara 1 è funzionato tutto bene, sappiamo che a Milano sarà una partita diversa, abbiamo visto in questo play off quanto sia difficile vincere in casa loro, ci aspettiamo una serie lunga e quindi dobbiamo stare molto attenti e concentrati. Milano è capace di grandi prestazioni, lo ha dimostrato, noi dovremo farci trovare pronti. Dovremo ripetere quanto fatto in Gara 1”.