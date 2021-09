Volley, preoccupano le condizioni di Sylla: salta la Supercoppa?

Preoccupazione in casa dell’Imoco Conegliano. Destano preoccupazione, infatti, le condizioni della capitana della Nazionale, Miriam Sylla uscita dal campo dolorante durante una amichevole contro Bergamo.

La società teme infatti che la schiacciatrice non possa arrivare al top della forma per l’impegno di Supercoppa del 2 ottobre a Modena. Stando alle ultime proprio ieri, 21 settembre, sarebbe stata sottoposta a ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio.

OMNISPORT | 22-09-2021 10:58