Volley, Santarelli: "Nazionale? No grazie con il no al doppio incarico"

Daniele Santarelli ha vinto tutto quello che poteva con la sua Imoco Conegliano. L’ultimo titolo, in ordine cronologico, è il Mondiale per Club portato a casa domenica contro le turche del Vakifbank.

Il tecnico ha così parlato a Repubblica. Inevitabile parlare di una ex giocatrice come Paola Egonu. “Per me è qualcosa di più di una giocatrice. Abbiamo vissuto tre anni fantastici, tra stima e complicità, abbiamo stabilito patti, che non posso svelare adesso, anche per il futuro. È una ragazza splendida, ho visto il suo cuore in profondità, le voglio un gran bene”.

Santarelli, originario di Foligno e impegnato con la sua giocatrice Monica De Gennaro con cui è sposato ha poi rassicurato tutti sul futuro azzurro dell’opposto, secondo lui non ci sono dubbi, Paola Egoni vestirà ancora la maglia della Nazionale.

“Non ci sono dubbi, lei è la Nazionale, darà ancora tanto in Azzurro. È del ’98, una ragazzina. Ai Mondiali è venuta da me, mi ha abbracciato, è intelligente, la frase di uno stupido non può cambiare quel che pensa della Nazionale. Tornerà presto sui suoi passi”.

Santarelli è anche allenatore della Nazionale serba e per il momento non ha il sogno azzurro. In Italia non è più permesso il doppio incarico (questione che sta indisponendo e non poco diversi tecnici azzurri arrivati in tribunale per fare ricorso).

“È il sogno di tutti, ma nessuno mi ha chiamato e io sono così pieno di energie che non mi vedo fermo per 5 mesi, visto che il doppio incarico non è permesso”.