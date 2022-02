Volley, Scandicci vince il derby toscano

16-02-2022 22:36

Settimana di recuperi in serie A.

Nel derby toscano è Scandicci a imporsi su Firenze vincendo per 3 a 1 (25-17, 20-25, 25-17, 29-27)e agguantando a quota 43 punti Monza e la testa della classifica.

Vince anche Busto Arsizio che batte per 3-0 (25-23, 25-16, 25-12) Cuneo, portandosi così in quarta piazza in graduatoria.

In Europa invece, Conegliano vince in casa per 3 a 0 contro il Chemik Police, mentre il destino incrociato delle altre due italiane premia Monza e condanna Novara: la sconfitta delle zanzare contro la Dinamo Mosca regala infatti alle rosablu i quarti di finale grazie al successo esterno contro l’LP Salo. Ai sorteggi che verranno effettuati venerdì alle ore 13.00 in Lussemburgo, quindi, le quattro teste di serie saranno A. Carraro Imoco Conegliano, Dinamo Mosca, Fenerbahce Istanbul e VakifBank Istanbul.

