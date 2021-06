Volley, Simone Giannelli si presenta ai tifosi di Perugia

Dalla prossima stagione, Simone Giannelli vestirà la maglia della Sir Safety Conad Perugia.

Il palleggiatore, dopo anni all’Itas Trentino arriva in un altro club italiano. Nella giornata di ieri, 12 giugno, si è così presentato ai suoi nuovi tifosi.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e vedervi tutti quanti al palazzetto, per conoscervi meglio e combattere insieme. Sono qui e sono pronto e carico per dare tutto quello che ho: voglio migliorare ancora tanto, so che posso farlo e so che questa è la squadra giusta, la città giusta e con i tifosi giusti per poterlo fare”.

Al momento, l’alzatore azzurro è impegnato con la Nazionale in ritiro a Roma per la preparazione in vista dei Giochi di Tokyo.

OMNISPORT | 13-06-2021 12:14