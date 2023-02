Volley, Suor Giovanna Saporiti su Karakurt: "Stiamo giocando in 5"

Il Presidente della Igor ha parlato a La Stampa

22-02-2023 15:45

Ha parlato senza filtri la Presidente della Igor Gorgonzola Novara, suor Giovanna Saporiti.

A Ls Stampa ha parlato del periodo di Karakurt: “Purtroppo è un periodo che stiamo giocando in cinque, ci manca un po’ l’opposto e nel volley quello è un ruolo troppo importante. Non è mai bello imputare a una singola giocatrice i problemi di una squadra, ma è sotto gli occhi di tutti che è calata parecchio in quest’ultimo periodo. Il rovescio della medaglia è che non possiamo privarcene, Ebrar resta comunque la miglior realizzatrice della Serie A1 e ‘produce’ quasi 20 punti di media a partita. Diciamo che va gestita”.

E sulla stagione fatta di alta e bassi: “Paradossalmente il percorso mi sembra più facile in Europa che in Italia. E confermo quello che ho sempre sostenuto: la pallavolo è uno sport imprevedibile…”.