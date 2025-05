Volley, Trento a un passo dallo scudetto: Rychlicki, Michieletto e Lavia stendono Civitanova in gara-3

L'Itas fa valere il fattore campo, travolge la Lube e si porta sul 2-1 nella serie: mercoledì 7 la quarta sfida nelle Marche, intanto Perugia si guadagna la Champions.

L‘Itas Trentino Volley a un passo dallo Scudetto. Fattore campo rispettato in gara-3 della finale contro la Lube Civitanova, sin qui perfettamente allineata nei punteggi: quando Trento gioca in casa vince 3-0, altrettanto fanno i marchigiani quando sono di scena sul parquet amico. Questa volta è la squadra di Soli a esultare: successo netto, con parziali piuttosto ampi (25-22, 25-18 e 25-18) e primo matchpoint per il tricolore a disposizione mercoledì 7 in gara-4, nella tana dei rivali: mal che vada, l’Itas tornerebbe a giocare a Trento in gara-5, prevista per domenica 11.

Volley, Rychlicki torna e spinge Trento

Un recupero importante per l’Itas sin dal primo scambio: Rychlicki. Ed è proprio il giocatore polacco d’origine, lussemburghese per nazionalità ma cercato da De Giorgi per la Nazionale italiana a risultare determinante: alla fine si guadagnerà il titolo di miglior marcatore della serata con 16 punti all’attivo. Al suo fianco ottime le prove di Michieletto e Lavia, autori di 12 punti a testa, cercati e trovati con buona continuità da Sbertoli.

Civitanova cambia nel terzo set, ma non basta

Tra le fila di Civitanova è Lagumdzija il migliore, con 11 punti. Bottolo non ripete l’exploit della seconda sfida, altrettanto fa Nikolov che fa molta fatica a mettere palloni pesanti a terra. Nel terzo set coach Medei tenta la mossa della disperazione, lanciando simultaneamente in sestetto Orduna, Dirlic, Poriya e Loeppky ma la sostanza del match non cambia. Trento, dopo il successo tirato nel primo set, prende ben presto il largo tanto nel secondo quanto nel terzo parziale, guadagnandosi l’opportunità per chiudere i conti nel prossimo incontro.

Perugia terza e in Champions: Piacenza ko

A far compagnia a Trento e Civitanova nella prossima edizione della Champions League sarà la Sir Susa Vim Perugia, che ha chiuso in due partite la serie per il terzo posto contro Piacenza. Dopo il 3-1 in gara-1, Giannelli e compagni hanno sbancato il parquet della Gas Sales Bluenergy in gara-2 con un successo tiratissimo: 2-3. Parziali molto equilibrati (25-21, 21-25, 25-21, 17-25 e soprattutto 18-20), con finale thrilling che ha premiato la maggior esperienza e lucidità del sestetto di Lorenzetti.