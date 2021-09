Volley, Trento punta ancora su Michieletto: rinnovo triennale

L’Itas Trentino blinda il suo gieiellino, Alessandro Michieletto. Il giocatore, appena tornato dall’Europeo si prepara ad affrontare anche i Mondiali U21.

“Sono cresciuto e voglio continuare a farlo con addosso la maglia di Trentino Volley – sono le parole di Alessandro Michieletto dopo la firma del contratto – . Questo per me è molto più di un club: è l’ambiente dove ho iniziato ad amare la pallavolo, dove ho iniziato a sognare di giocare ad alti livelli, per poi effettivamente riuscirci. Sono grato per tutto quello che la Società, il Presidente, i dirigenti e gli allenatori hanno fatto e stanno facendo per me. Proseguire qui la carriera è sempre stato il mio sogno; voglio tenere sulle spalle a lungo quel numero cinque e soprattutto voglio offrire il mio contributo per ottenere quanto prima una grande vittoria in gialloblù”.

OMNISPORT | 22-09-2021 13:05