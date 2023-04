I quarti di finale di superlega giungono a gara 4, sfida che potrebbe essere decisiva per molte compagini: rischia grosso la Lube in terra veneta, gli umbri devono rialzare la testa dopo il brutto ko europeo.

01-04-2023 12:45

Sotto con gara 4. Non c’è un attimo di respiro in questo finale di stagione dove il volley maschile continua a riempire i palazzetti per lo spettacolo playoff.

Questo weekend si presenta potenzialmente decisivo in ottica semifinali, visto che diversi sestetti potrebbero staccare il pass per la fase successiva.

Occasione ghiotta per Verona al momento avanti 2-1 su una Lube cha dato cenni di vita nell’ultima sfida ma che oggi, in trasferta, dovrà alzare i giri se non vorrà chiudere qui la sua stagione.

Perugia di scena a Milano deve smaltire in fretta la sconfitta patita in Europa per mano dello Zaksa e contro l’Allianz non può scricchiolare, sia perchè l’avversario è in forma, sia perché mercoledì c’è la semifinale di ritorno di Champions, è bene presentarsi nelle migliori condizioni possibili.

A Monza va in scena Vero Volley – Itas, con i trentini in vantaggio 2-1. Monza non ha nulla da perdere e giocherà a mente sgombra, Trento dal canto suo non può sbagliare.

Infine il derby sulla via Emilia tra Piacenza e Modena con quest’ultimi in vantaggio 2-1. Difficile avventurarsi in un pronostico, è un derby e può succedere di tutto.

Questo il programma.

Sabato 1 aprile ore 20.30: Verona – Lube Civitanova

Domenica 2 aprile ore 18: Milano – Perugia

Domenica 2 aprile ore 18: Piacenza – Modena

Domenica 2 aprile ore 20.30: Vero Volley Monza – Itas Trentino