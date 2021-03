Volta a Catalunya, Quintana: "Cerco la miglior prestazione possibile"

Nairo Quintana è pronto a tornare protagonista alla Volta a Catalunya, corsa già vinta nel 2016. Dopo un inverno non facile, culminato con l’operazione alle ginocchia ad Ottobre, il corridore della Arkea-Samsic, ha la possibilità di proseguire il recupero e testarsi sulle impegnative salite della gara a tappe spagnola.

L’inizio della stagione non è stato in discesa per Nairo Quintana che è incappato in una caduta (senza particolari conseguenze) al Trofeo Laigueglia. Nonostante ciò, il 31enne colombiano ha ottenuto dei discreti risultati, giungendo quarto al GP Larciano e terminando al quinto posto la tappa di Prati di Tivo alla Tirreno-Adriatico, corsa chiusa poi in dodicesima posizione.

Queste le sue parole sulla Volta a Catalunya: “È una corsa che amo molto e che volevo correre in questa stagione – ha dichiarato il 31enne colombiano – Il mio obiettivo sarà cercare di ottenere la miglior prestazione possibile durante questa settimana che trascorreremo in Catalogna. Mi piacerebbe fare una buona classifica generale, so che non sarà facile per via della mia operazione in autunno, ma anche per la caduta che ho avuto a Laigueglia, anche se pian piano le mie sensazioni stanno migliorando sempre di più“.

