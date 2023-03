Volta a Catalunya, Roglic ed Evenepoel regalano subito spettacolo

Lo sloveno vincitore alla Tirreno-Adriatico e il campione del mondo fan le prove per il Giro d'Italia che verrà.

20-03-2023 18:24

Cominciano dando spettacolo i grandi protagonista della Volta a Catalunya: è Primoz Roglic a vincere lo sprint che porta a Sant Feliu de Guíxols, dopo 164,6 km di corsa.

Lo sloveno, che ha dominato la Tirreno-Adriatico e che coglie il successo numero cinque in otto giorni di gare (cinquantesimo in carriera), batte il campione del mondo Remoc Evenepoel, partito in leggero ritardo: una caduta a tre km dal traguardo ha causato problemi alla spalla e al braccio sinistro per Dario Cataldo e coinvolto tra gli altri Adam Yates: il gruppo si è ritrovato spezzato in un paio di tronconi, con Bernal e Carapaz che sono stati staccati di una decina di secondi. Giulio Ciccone si è classificato in quinta posizione.

Questo l’ordine di arrivo odierno:

1. Roglic Primoz (Jumbo-Visma) in 3:48:17

2. Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step)

3. Schelling Ide (BORA-hansgrohe)

4. Van Gils Maxim (Lotto Dstny)

5. Ciccone Giulio (Trek-Segafredo)

6. Hayter Ethan (INEOS Grenadiers)

7. Godon Dorian (AG2R Citroën Team)

8. Van Wilder Ilan (Soudal Quick-Step)

9. Menten Milan (Lotto Dstny)

10. Coquard Bryan (Cofidis)