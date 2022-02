Volta ao Algarve, Evenepoel: “Ho preferito risparmiarmi per sabato”

18-02-2022 12:21

“Forse i primi 3-4 sarebbero potuti essere diversi senza la caduta, ma io ho ho deciso di stare intorno alla decima posizione in quel momento, quindi per me non ha cambiato molto – commenta ai nostri microfoni al termine della tappa, ragionando sulla caduta finale che è riuscito ad evitare visto che non si trovava nelle primissime posizioni, pur dovendo sbandare per non cadere e travolgere i corridori finiti a terra – Il mio obiettivo era arrivare nel primo gruppo ed è quello che ho fatto, per cui sono soddisfatto di come sono andate le cose”.

Queste le parole del talentino belga dopo l’arrivo della terza tappa della Volta ao Algarve 2022. Il capitano della Quick-Step Alpha Vinyl ha voluto infatti rimanere al coperto nel corso della tappa, limitandosi a controllare fino al momento di tagliare il traguardo. La scelta di non voler tentare l’affondo è data dal fatto che Remco ha preferito gestirsi soprattutto in funzione delle ultime due giornate, partendo dalla crono di domani in cui sarà chiaramente fra i più attesi.

“Mi sono sentito bene tutto il giorno e sin dall’inizio delle salite ho sentito le gambe giravano bene, ma non era una giornata in cui si poteva fare la differenza. Quindi ho deciso di restare coperto, senza sprecare energie, visto che c’era vento frontale. Pensando a sabato penso che sia stato meglio risparmiarsi. Ora spero di avere le stesse gambe, se non migliori, nel fine settimana”.

OMNISPORT