VR46 Racing Team, Marini: “Penso potremo fare qualcosa di grande”

04-01-2022 10:45

È carico e determinato a far bene Luca Marini, pilota che nel 2022 difenderà i colori del Mooney VR46 Racing Team e potrà puntare, grazie all’accordo con Ducati, sui cavalli della Desmosedici factory.

“Il nuovo progetto di VR46 Academy potrebbe essere grande e, con il supporto di Ducati, spero che potremo fare grandi cose” ha affermato convinto il classe 1997 a The-Race.com.

“Più o meno l’obiettivo di questa stagione era quello che abbiamo fatto. Non mi aspettavo qualcosa di speciale, ma penso che il prossimo anno potremo fare qualcosa di grande” ha proseguito Marini il quale, certamente, per migliorare ancora si avvarrà anche dei consigli di suo fratello Valentino Rossi con cui ha avuto il piacere di condividere la parte finale della sua carriera in MotoGP.

“È stato un piacere condividere con lui la sua ultima stagione. Sono molto orgoglioso di essere arrivato in MotoGP abbastanza presto da poter passare un po’ di tempo in pista con lui”.

Marini dunque cercherà di fare meglio del 2021, una stagione che gli ha portato in dote un 5° posto in Austria come miglior risultato.

“Penso che avrei potuto fare qualcosa in più, mi piacerebbe essere più veloce nelle corse. Ogni week-end è andato un po’ meglio. Nella parte centrale della stagione non ci sono state crescite, ma poi un secondo miglioramento” ha concluso il nativo di Urbino.

