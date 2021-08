Vuelta, 10^ tappa: vince Storer, cade Roglic. Cambia la maglia roja

Non sono mancate le sorprese nella decima tappa della Vuelta. Il vincitore di giornata è Storer, che in una volata solitaria ha staccato Vansevenant e Champoussin. Cambia invece la maglia roja, che dalla prossima tappa verrà indossata da Odd Christian Eiking.

Caduta per il campione in carica della Vuelta Roglic, che ha trionfato anche nel 2019. Lo sloveno fortunatamente non ha comunque riportato gravi conseguenze.

Ecco la top ten odierna:

1 STORER Michael Team DSM 100 80 4:09:21

2 VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step 40 50 0:22

3 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 20 35 ,,

4 VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 EIKING Odd Christian Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 18 ,,

6 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 15 0:51

7 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 12 ,,

8 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 10 ,,

9 CALMEJANE Lilian AG2R Citroën Team 8 ,,

10 ELISSONDE Kenny Trek – Segafredo 6 ,,

OMNISPORT | 24-08-2021 17:31