Vuelta 2023 12esima tappa, Molano vince a Saragozza (grazie a Oliveira), Evenepoel distratto

Sebastian Molano e la UAE Team Emirates non sbagliano nulla sul traguardo di Saragozza: splendido il lavoro fatto da Rui Oliveira. In classifica generale Sepp Kuss resta il leader con Roglic che scalpita

07-09-2023 20:23

Stavolta la volata è quella giusta: Juan Sebastian Molano e la UAE Team Emirates non sbagliano una virgola, prendendosi con merito la vittoria sul traguardo di Saragozza, sfruttando a meraviglia il lavoro fatto da Rui Oliveira che lo porta in testa, lanciandolo con una facilità disarmante. Non può nulla stavolta Kaden Groves: il velocista della Alpecin paga dazio a un piccolo incidente meccanico (perde un pedale proprio mentre sta per lanciare la volata) e finisce per non vedere ripagato il proprio sforzo, pur riuscendo a chiudere in seconda posizione e consolidando ulteriormente il suo punteggio nella classifica a punti. Van Poppel chiude terzo, poi il resto della carovana resta distante dal discorso per il podio.

Addirittura Oliveira riesce ad arpionare la quarta piazza di giornata, a riprova del fatto che il suo lavoro per portare davanti Molano si è rivelato talmente potente da consentirgli di restare in linea di galleggiamento con i migliori. Per gli italiani settimo posto per Alberto Dainese.

Vuelta, nessuno scossone in classifica generale

Nessuno scossone tra gli uomini di classifica, tutti preoccupati di farsi trovare pronti domani, quando si sale sul Tourmalet e si tornerà a fare i conti anche quel che riguarda la lotta per la maglia rossa. Sepp Kuss resta leader e la Jumbo Visma dovrà decidere se fare la corsa per lui o se lasciare libero Primoz Roglic, che numeri alla mano appare il più diretto rivale di Evenepoel, che in classifica lo precede di 23 secondi in virtù dei 4 secondi d’abbuono conquistati oggi dallo sloveno sul traguardo volante ai -20 km dall’arrivo.

Le pagelle della 12esima tappa – I top

RUI OLIVEIRA 10 : il vincitore “morale” di giornata è il portoghese, che va a ripescare Molano nella pancia del gruppo, lo riporta davanti e poi gli apre un’autostrada con una naturalezza e una facilità disarmanti. E come sfizio si concede pure di arrivare quarto al traguardo, rialzandosi nei metri finali. Chapeau.

: il vincitore “morale” di giornata è il portoghese, che va a ripescare Molano nella pancia del gruppo, lo riporta davanti e poi gli apre un’autostrada con una naturalezza e una facilità disarmanti. E come sfizio si concede pure di arrivare quarto al traguardo, rialzandosi nei metri finali. Chapeau. JUAN SEBASTIAN MOLANO 9 : finalmente la zampata giusta è arrivata, con Oliveira che lo porta davanti quando più conta e appena in tempo per evitare una piccola Caporetto. Poi lui fa tutto alla perfezione e dimostra di avere una grande gamba, ma questo già lo si sapeva. Solo che stavolta fa tornare i conti.

: finalmente la zampata giusta è arrivata, con Oliveira che lo porta davanti quando più conta e appena in tempo per evitare una piccola Caporetto. Poi lui fa tutto alla perfezione e dimostra di avere una grande gamba, ma questo già lo si sapeva. Solo che stavolta fa tornare i conti. PRIMOZ ROGLIC 8 : c’è un traguardo volante e lui ci si fionda, sorprendendo gli altri big (soprattutto Evenepoel) e lasciando intendere che l’operazione rimonta è già cominciata. Lo sloveno si candida a protagonista vero nella corsa alla maglia rossa: sul Tourmalet avrà la prima chance per dare una spallata.

: c’è un traguardo volante e lui ci si fionda, sorprendendo gli altri big (soprattutto Evenepoel) e lasciando intendere che l’operazione rimonta è già cominciata. Lo sloveno si candida a protagonista vero nella corsa alla maglia rossa: sul Tourmalet avrà la prima chance per dare una spallata. ALBERTO DAINESE 6: la settimana piazza non può soddisfarlo, ma Alberto non ha una squadra a supporto e deve arrabattarsi come meglio può. Di più: la volata stavolta è caotica e nessuno riesce a capire quando è giusto o meglio partire, a parte Molano che viene portato su da Oliveira.

Le pagelle della 12esima tappa – I flop