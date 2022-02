Vuelta a Andalucia: Covi crolla, Poels nuovo leader

19-02-2022 22:11

Colpo doppio per Wout Poels nella quarta tappa della Vuelta a Andalucia 2022.

L’olandese della Bahrain-Victorious si è infatti aggiudicato la penultima frazione della breve corsa a tappe spagnola, battendo allo sprint il kazako Alexey Lutsenko e portandosi anche in testa alla classifica generale, strappando la maglia di leader ad Alessandro Covi, che dopo aver brillato nelle prime tre tappe non ha retto il ritmo dei migliori in una tappa segnata dalla fuga di 14 corridori.

“Sono entrato in una fuga da quattro uomini e poi sono riuscito a seguire Alexey e vincere allo sprint. Sono molto felice, ho visto Lutsenko che scattava, l’ho seguito e ho vinto nonostante avessi il vento contro. Speriamo di riuscire a mantenere la maglia domani” le parole di Poels dopo la vittoria.

Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2016 ha così spezzato un digiuno di successi che durava da ben tre anni, dalla settima tappa del Giro del Delfinato 2019.

OMNISPORT