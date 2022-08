Vuelta a Espana 2022: Alaphilippe cade ed è costretto al ritiro

31-08-2022 17:29

La Vuelta a Espana 2022 perde un grande protagonista e Remco Evenepoel perde un compagno di squadra fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo della vittoria finale nella grande corsa a tappe spagnola. Julian Alaphilippe infatti è caduto durante la tappa odierna, la ElPozo Alimentacion-Cabo de Gatta ed è costretto al ritiro a causa di un dolore fortissimo alla spalla destra. Il 30enne francese della Quick-Step Alpha Vinyl Team, vincitore degli ultimi due campionati del mondo, è stato portato via in autoambulanza ed è stato immobilizzato l’arto.