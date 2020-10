Vuelta, Roglic primo a Moncalvillo. Carapaz sempre in rosso

Primoz Roglic si è aggiudicato l’ottava tappa della Vuelta 2020 da Logrono all’Alto de Moncalvillo dopo 164 chilometri. Il corridore sloveno della Jumbo Visma guadagna sull’ecuadoriano Richard Carapaz della Ineos Grenadiers che taglia il traguardo per secondo con 13″ di distacco. Completa il podio l’irlandese Daniel Martin. Si riaccorcia la classifica generale, sempre con Carapaz al comando davanti a Roglic (13″ di vantaggio).

Si amplia il gap dello spagnolo Enric Mas, a quasi due minuti dalla maglia rossa. La corsa spagnola, proprio a ridosso della tappa odierna, ha perso uno dei suoi protagonisti. Si tratta di Tom Dumoulin che ha affidato a Twitter le spiegazioni riguardo al suo ritiro: “Abbiamo deciso che lascero’ la Vuelta, io e lo staff tecnico pensiamo che sia la scelta migliore quella di scendere dalla bici. Alla partenza mi sentivo gia’ stanco e quella sensazione eèrimasta, non ha senso per me continuare, perche’ potrei mettere a rischio la prossima stagione”.

OMNISPORT | 28-10-2020 18:20