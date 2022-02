Vulcanico, geniale, imprevedibile: club e addetti ai lavori in lacrime

01-02-2022 10:08

E’ morto all’età di 80 anni Maurizio Zamparini. L’imprenditore è deceduto nella notte in una clinica in provincia di Ravenna dove era ricoverato già nel periodo di Natale a causa di una peritonite. Zamparini è stato un grande personaggio del calcio italiano grazie al lavoro fatto come presidente sia a Venezia (che ha contribuito a riportare nel grande calcio) ma ancora di più a Palermo.

Zamparini: vulcanico e geniale

Maurizio Zamparini è stato spesso ricordato come un “mangia-allenatori”. La sua pazienza nei confronti dei tecnici non era particolarmente nota, ma questo era dovuto alla sua grande conoscenza del calcio che spesso lo spingeva per entrare in questioni di campo invadendo spesso un terreno che spero non era suo.

Zamparini: il ricordo di club e addetti ai lavori

A distanza di poche ore dalla morte di Maurizio Zamparini arriva il ricordo commosso degli addetti ai lavori, giornalisti e dirigenti che lo hanno conosciuto nel corso del suo percorso nel mondo del calcio. Alfredo Pedullà lo ricorda così: “Zamparini ci lascia, raggiunge suo figlio Armando e meriterebbe una marea di aggettivi: competente, geniale, generoso, imprevedibile. Palermo e Venezia devono tutto a lui”. Anche Gianluca Di Marzio lo ricorda: “Un triste risveglio, addolorato per la scomparsa di un presidente a cui papà era molto legato, con cui ha vinto e gioito sia a Venezia che Palermo. Un’altra perdita importante per il calcio italiano”.

Zamparini: il saluto dei club

La figura di Zamparini è stata di grande impatto nel calcio italiano. Soprattutto a Palermo, l’imprenditore è riuscito a dimostrare di essere un grande conoscitore di calcio scoprendo grandi talenti. Non poteva mancare il ricordo proprio del suo Palermo: “Il presidente Dario Mirri, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e tutta la famiglia del Palermo FC si uniscono al dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, il presidente più vincente della storia rosanero, per sempre nel cuore di ogni tifoso”.

Anche il Napoli si unisce al cordoglio, del resto il presidente De Laurentiis aveva un forte legame di amicizia con Zamparini: “Il presidente Aurelio De Laruentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Zamparini e si uniscono al dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini”.

SPORTEVAI