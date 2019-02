Wanda Nara a Dubai destabilizza con dichiarazioni ambigue

Un selfie trasbordante e una delle faccine che su Snapchat hanno monopolizzato gli adolescenti che usano questa applicazione: la vacanza di Wanda Nara, in Icardi, inizia così. Con uno scatto di lei con i suoi cinque figli e bagagli al seguito pronti a imbarcarsi per una breve e rilassante vacanza, che vorrebbe allontanare i soliti sospetti sul suo operato, in qualità di moglie-agente (burattinaia, secondo i più perfidi) dell’ex capitano dell’Inter.

Invece, mentre compare su Instagram questo scatto le indiscrezioni sulla frattura all’interno dello spogliatoio nerazzurro proseguono. Come i rumors che vogliono Maurito pronto a lasciare Milano per un’altra capitale europea, Madrid. E poi c’è quell’intervistache non aiuterà a saldare i rapporti.

Se davvero la contrapposizione tra la fazione degli slavi e dei sudamericani porterà a un epilogo decisivo, Icardi sarà un ricordo di questi anni ’10 per i tifosi.

Anche se ufficialmente in vacanza a Dubai (una delle sue mete invernali), Wanda sarebbe impegnata a tessere la trama di un futuro in cui l’aumento di ingaggio sarà uno dei requisiti indispensabili. E le dichiarazioni rilasciate a gente non costituirebbero che l’inizio di un nuovo capitolo della telenovela Icardi.

VIRGILIO SPORT | 27-02-2019 10:30