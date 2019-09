Wanda Nara cambia le carte in tavola a Tiki Taka

Non c’è post o foto o video che non desti interesse, se è lei a postarlo su Instagram. Wanda Nara è abile nel costruire attorno a sé attenzione, anche se si tratta di una querelle che intende chiudere così con video di apparente cordialità e affetto con quanti avevano messo in discussione metodo e tempi del ruolo di agente e la compatibilità con la sua presenza in qualità di opinionista nel programma di punta della domenica calcistica di Mediaset.

“Com’è la Champions vista da Parigi? E’ bellissima. Il PSG una squarta piena di campioni. La sognava anche mio figlio Valentino che aveva tutti questo giocatori alla Playstation. Con così tanti giocatori stai sicuro che qualcosa succede”, ha detto in diretta Wanda.

La sua partecipazione a Tiki Taka è quanto di più controverso e indigesto, in questo inizio di stagione, per via del conflitto suscitato dalle sue posizioni e dal trasferimento – assai travagliato – di Mauro Icardi dall’Inter al PSG.

E’ lo stesso attaccante argentino ad affondare nel disagio vissuto in un’intervista a Canal Plus e ad affilare le proprie armi, affidandosi a una certa retorica del Triplete per colpire l’ex squadra e l’ex società parlando di titoli che non sono arrivati e che non arriveranno.

Nulla di più sgradevole per la nuova dirigenza e il nuovo tecnico, Antonio Conte che non aveva messo alcun veto su Icardi e signora, meno gradita – invece – a Beppe Marotta.

Wanda Nara ha postato su Instagram, come di consueto, una sequenza di brevissime stories dal suo camerino e dallo studio di Tiki Taka a sancire una sorta di grande distensione tra lei e il resto del clan Pardo, Christian Vieri e Giorgia Venturini in testa. Di dissapori neanche l’ombra con quelli che la stessa moglie agente di Icardi include tra sorrisi e abbracci, rivolgendo un bacio a tutti “gli amici di Tiki Taka”.

Ma quanto li aveva divisi è davvero superato? E quanto durerà questa pace armata (di parole, parole, parole) tra Wanda e il resto del gruppo di lavoro del salotto calcistico più importante di Mediaset?

VIRGILIO SPORT | 23-09-2019 11:20