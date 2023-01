11-01-2023 12:16

Nella sua carriera, Wanda Nara ha vantato una estrema consapevolezza dei meccanismi che nei media inducono a coprire, approfondire e studiare determinati eventi: sia in qualità di modella e influencer, sia come agente di Mauro Icardi ha potuto dimostrare questa sua qualità. Non è stato poi così raro, da parte di Wanda la conquista di copertine di magazine e riviste autorevoli, posti d’onore nelle sfilate dei grandi marchi della moda francese e italiana e ogni altra occasione di visibilità per sé e i suoi progetti, i brand che ha creato e che sono divenuti parte integrante del suo patrimonio.

In cui figura, neanche a dirlo, anche Wanda Nara stessa. L’ultima polemica, legata alla sua foto rimossa da Instagram, ne è la prova: nulla è fatto a caso.

La foto di Wanda Nara censurata da Instagram

L’immagine in questione ritrae Wanda Nara, reduce dal successo della versione argentina de Il cantante Mascherato e dalla collaborazione con L-Gante (al centro dei gossip, tra l’altro), vestita solo di un perizoma ridottissimo, di schiena e con una mano a coprirle i punti strategici proprio per evitare la censura che il social attua in simili circostanze.

Nulla da fare: foto via e reazione immediata della influencer per questo ritratto di nudo, condiviso nei giorni scorsi sul suo account ufficiale Instagram. Uno scatto dove si vedeva l’imprenditrice seduta di spalle in spiaggia nuda, a parte solo un micro tanga.

La reazione di Wanda Nara

Wanda Nara, una volta evidente l’inghippo, si è esposta sui social con un commento laconico: “Cosa?”, ha scritto l’imprenditrice che è passata di recente – stando a Instagram – per l’Uruguay prima di far ritorno nella sua Argentina in compagnia dei cinque figli.

Una replica stupita, ma non troppo, dopo aver dovuto incassare il secco no dal social che ha imposto, per via della sua politica, questa censura costringendola a rinunciare a un post di sicuro impatto, anche commerciale.

I video di Icardi beffano il social

Ad aggiungere un certo carattere pruriginoso alla vicenda si è aggiunto Mauro Icardi, che nelle sue storie ha aggiunto alcuni frammenti del backstage di Wanda in compagnia del fido Kenny Palacios, suo parrucchiere e make up artist personale che ha maturato un rapporto di estrema confidenza e fiducia sia con l’imprenditrice sia con Mauro.

I brevi video postati dall’attaccante del Galatasaray (reduce da un derby potente per la sua carriera) mostrano Wanda in pose estremamente sensuali, ma a quanto pare non tali da imporre una censura spietata da parte dei signori di IG che ne hanno permesso il passaggio al contrario di quanto accaduto per la foto ritenuta troppo sconveniente e contraria alla policy dell’azienda.

Il mistero sulla separazione

Perché e chi abbia girato questi video a Icardi non è affatto palese: le traversie matrimoniali della coppia, che separandosi sarebbe al centro di una diatriba patrimoniale da cifre record, sono note ma altrettanto ambigue perché non vi altro che un reiterarsi di tentativi di riconciliazione, liti e nuovi viaggi a confondere sull’effettiva separazione o meno tra i due.

