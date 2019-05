Wanda Nara, dura risposta social a Capello

La presenza in tv di Wanda Nara pochi giorni dopo la pubblicazione dello shooting fotografico nel quale la showgirl argentina è apparsa in pose provocanti con il marito, nonché assistito, Mauro Icardi, ha lasciato il segno. Come ampiamente previsto.

Se poche ore prima del deludente pareggio contro l’Udinese sul tema si erano espressi prima Luciano Spalletti, in maniera ironica e senza entrare nel dettaglio, e poi i rappresentanti della Curva Nord, attraverso un comunicato molto duro nei confronti dell’attaccante argentino, il tema è tornato d’attualità durante la puntata di 'Tiki Taka' in cui la signora Icardi è stata inevitabilmente sollecitata sul tema.

In contemporanea con la trasmissione di Canale 5, però, su Sky Sport si è espresso sul tema Fabio Capello, durante 'Sky Calcio Club'.

Quello dell’ex allenatore di Milan, Juventus e Roma è stato un commento particolarmente esplicito, come di consueto per il personaggio in questione: “Nel mio spogliatoio uno così non sarebbe neppure entrato, la cosa non sarebbe stata accettata” le parole del tecnico bisiaco, che ha poi dato un’interpretazione particolare alla scelta temporale della pubblicazione dello shooting, arricchito peraltro nella giornata di lunedì da una nuova foto che ritrae i due coniugi. “Non credo che questo allontani Icardi dall’Inter, anzi potrebbe riavvicinarlo: tutto questo potrebbe essere stato fatto ad arte per restare”.

A prescindere dalle interpretazioni, resta però la dura presa di posizione di Capello, al quale Wanda Nara ha risposto con effetto immediato, sempre a mezzo social: “Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma da opinionista a opinionista. Ti ricordo che qualche giocatore top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose”… 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, oggi no!" ha scritto la moglie-agente di Icardi.

Chiaro il riferimento a David Beckham e a Fabio Cannavaro, di cui la stessa Wanda ha postato alcune foto senza veli risalenti ai tempi in cui i due giocatori erano allenati da Capello.



SPORTAL.IT | 06-05-2019 19:39