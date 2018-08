Wanda Nara: "Ecco come ho conquistato Icardi"

Wanda Nara, che scalpita in attesa del suo debutto televisivo a Tiki Taka, in un’intervista all’inserto della Gazzetta dello Sport Fuorigioco ha parlato del suo primo incontro con l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi.

“In seguito al divorzio da Maxi Lopez ero tornata a Milano per questioni burocratiche. Mauro si è offerto di prestarmi l’auto e poi di pranzare a casa sua. Ma il suo frigo era vuoto, tipico di single ventenne: mi sono arrangiata con una pasta al burro. Il resto è venuto spontaneo, ho capito che era un uomo maturo e serio e voleva bene anche ai miei figli. Un’altra gravidanza? No, il cantiere è chiuso, Mauro è felice con la figlia femmina: temeva che il figlio maschio di un calciatore famoso avrebbe sofferto per le pressioni”.

Ancora su Maurito: “Mauro è nerazzurro dentro. Non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l’Inter. E quando Lautaro Martinez è sbarcato a Milano lui è andato a prenderlo, ci tiene a far sentire tutti subito a casa. Con le altre compagne dei nerazzurri ho Ho creato una chat apposta, mi preoccupo soprattutto dell’inserimento delle nuove: possono ricevere consigli su scuola, pediatra o altro. Partecipano anche le croate. Al Mondiale, una volta usciti Argentina e Brasile, tifavamo tutte per la Croazia”.

La moglie e agente del bomber dell’Inter rivela anche l’incontro per Aurelio De Laurentiis, ma non per ragioni di mercato: “Mi propose una parte in un film. Ma, a differenza di quanto detto, quell’offerta non era legata ad un passaggio di Icardi al Napoli”. Poi di nuovo ribadisce la sua volontà di essere un’opinionista onesta: “non mi farò certo problemi a criticare Mauro. Le voci sulla presunta relazione con Maradona? A tante falsità sul mio conto non do peso, a meno che non rechino danni a terzi. In questo caso passo alle vie legali”.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 14:50