Con le favole Disney la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi centra nella misura delle risorse che il linguaggio adottato dall’influencer e modella argentina e l’ex capitano dell’Inter, oggi attaccante del Galatasaray, impone all’attenzione dei propri followers.

Lo strappo, che pareva definitivo dopo che Wanda aveva condiviso la decisione di aver firmato le carte della separazione ed avviato a livello legale l’iter previsto per formalizzare il nuovo status, non sarebbe più insanabile. Anche se la conferma stenta ad arrivare.

Wanda Nara e Icardi in vacanza alle Maldive

La vacanza in uno dei luoghi preferiti al mondo di Wanda Nara, le Maldive, insieme all’ex avrebbero riacceso la passione e la convinzione che un nuovo rapporto fosse possibile. E ciò nonostante le sue affermazioni, rilasciate a Vanity Fair, in un’intervista-manifesto in cui rivendicava il diritto a lavorare, a gestire il proprio tempo e a crescere a livello professionale pur curando e seguendo i suoi cinque figli. E a fissare che il tradimento è una cosa che riguarda solo e solamente loro due e che aveva assunto un significato differente rispetto all’immediato.

Nell’esistenza di Wanda Nara il lavoro coincide con emancipazione, rispetto, libertà. E il modello genitoriale che intende offrire ai suoi figli le ha imposto una disciplina potente che, e lo ha ribadito, la pone alla ricerca di una dimensione personale di crescita anche attraverso le opportunità che, soprattutto in Argentina, le sono state offerte e che l’hanno spinta ad assumere una posizione netta. Archiviata Maria Eugenia Suarez, il presunto flirt con il rapper 22enne L-Gante, con Icardi qualcosa si è mosso.

La passione che torna tra Wanda Nara e Icardi: tutto vero?

Sembrava tutto perduto, invece alle Maldive i selfie insieme, le tenerezze e una certa atmosfera di sintonia avrebbero indotto Icardi a riallacciare in ogni modo i rapporti con l’ex moglie dopo che l’aveva definita pubblicamente “tossica”, in una chat dalla quale si comprendeva quanto fosse teso il loro rapporto. Teso su una corda di violino che è stata messa a dura prova dalla convinzione di Wanda di dover tornare a lavorare in Argentina al Gf Vip e all’edizione sudamericana de Il Cantante Mascherato.

Icardi l’avrebbe inseguita, preso un volo per Buenos Aires per convincerla a desistere e a tornare insieme ,a Wanda aveva ribadito la sua volontà. Poi è rientrata a Istanbul e da lì è partita la controffensiva di Maurito Icardi che in una vacanza da sogno avrebbe siglato questo selfie con dida eloquente sul ritorno della favola Disney che l’ex moglie aveva definito non può credibile.

Il silenzio di Wanda Nara sul ritorno di fiamma

Per ora, Wanda Nara tace. Non commenta e non conferma. Forse aspetta che Icardi si rassegni e accetti quel che la consorte ha spiegato in maniera inequivocabile:

“Per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà… – ha detto – Ma so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo”.

Le domande, gli interrogativi dopo simili episodi e quanto reso di dominio pubblico, nella loro crisi, sono più che legittimi: che cosa c’è di vero, di confermato e certo in questa separazione e nel ritorno di fiamma?

