Wanda Nara rivela perché è diventata manager, bufera sul web

Non è bastata la cessione definitiva al Psg per far sì che le vicende legate a Wanda Nara e a Icardi finissero nel dimenticatoio. Basta poco, una parolina, un’intervista nuova, per far riaffiorare tutto a galla. Vecchi risentimenti, rimpianti, accuse e tutto quello che negli ultimi anni ha accompagnato l’ex centravanti dell’Inter e il suo rapporto con la moglie-manager.

Wanda dà la colpa a Icarsi se è diventata manager

Già ma come mai ha scelto dal nulla di diventare un’agente Wanda Nara? Lo ha rivelato lei stessa alla rivista argentina Gente: “La mia vocazione di fare l’agente è nata con Icardi. Lui ammira le donne indipendenti e difende i loro diritti. In un mondo maschilista come il calcio, per il quale le donne dovrebbero solo stare a lavare i piatti, lui dice ‘devi parlare con mia moglie’…. Io conosco i suoi sogni e so dove vuole arrivare. Ci sono cose che non chiedo nemmeno, perché so benissimo quale sarà la sua risposta. Abbiamo fatto una bella partita: lui fa la sua parte e io faccio la mia. È molto facile essere il manager di un giocatore come Mauro” .

Si farà una serie-tv sulla vita di Wanda Nara

La showgirl argentina ha anche aggiunto che “mi hanno offerto di fare una serie tv sulla mia vita“ e sull‘addio a Milano ha precisato: “Avevamo già dato la nostra parola al PSG e il club sapeva che noi volevamo restare. Il merito del PSG è stato quello di completare l’operazione nel bel mezzo della pandemia. Si, avremo una nuova vita a Parigi. Ma non lasceremo le nostre tre case in Italia. Vivo con mio suocero che è il nonno ideale per i ragazzi”.

Wanda Nara criticata anche in Argentina

Wanda Nara era finita negli ultimi giorni nel mirino delle critiche in Argentina dopo la dichiarazione di Mariano Del Canal: “Ho chiesto di averla mia ospite per una diretta Instagram. La risposta è stata positiva ma solo in cambio di 1500 dollari. Prima mi ha detto di sì perché l’avevo aiutata a diventare famosa, poi mi ha chiesto un compenso. Ci sono rimasto male”.

I tifosi dell’Inter non perdonano nè Wanda nè Icardi

Parole che hanno riacceso la fiamma del risentimento nei tifosi dell’Inter che sui social si sono sfogati: “Tradotto: Icardi è il mio zerbino” o anche: “Non lo sapeva nessuno che comandava lei”, oppure: “Non è certo una milionaria come lei che può spiegare l’emancipazione femminile. Con i suoi soldi io sarei l’uomo più bello del mondo” e infine: “Lo ha detto mentre stava portando Maurito fuori a fare pipì. Occhio al collare che poi si strozza”.

SPORTEVAI | 11-06-2020 11:34