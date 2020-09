Wanda Nara rompe il silenzio, dopo la conferma ufficiale del PSG

E’ un messaggio rassicurante, quello che giunge attraverso Instagram da Wanda Nara, dopo quanto asserito con l’ufficialità di un comunicato dal PSG. Tre giocatori del club parigino, che annovera tra i suoi anche Mauro Icardi, sono risultati positivi al coronavirus e stanno seguendo come opportuno la profilassi prevista e il relativo isolamento domiciliare.

Tre giocatori positivi al PSG: le indiscrezioni

Le indiscrezioni sui nomi dei tre si sono susseguite, in queste ore, e l’assenza di smentite da parte della società lascerebbe propendere per l’attendibilità delle fonti citate da Afp e da L’Equipe.

Secondo tali fonti ad aver contratto il coronavirus sarebbero Neymar (che ha trascorso una breve vacanza ad Ibiza, dove ha incontrato proprio Icardi), Di Maria e Paredes. Un link, quello con il clan del giocatore ex Inter, che ha suscitato preoccupazione. E che il post, pubblicato nella serata di mercoledì, ha voluto allontanare.

La reazione di Wanda Nara dalle isole Baleari

Wanda Nara, infatti, si è mostrata sul divano della barca su cui si è lasciata ritrarre e ha scritto (in italiano): “Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo”. Reazioni di approvazione, invio di cuori anche da parte della mamma della modella e showgirl argentina, Nora Colosimo. E commenti limitati, per contenere forse anche le osservazioni meno piacevoli e delicate in questa fase complicata. La dida, in sé, non risulta assai chiara o esplicita come spesso avviene: anche questa è una scelta e come tale va rispettata. Quanto si percepisce, però, è un intento di solidarietà, di invito alla riflessione e a valorizzare quanto conta davvero.

D’altronde, l’ultima foto postata da Wanda in compagnia di Icardi, Neymar ed altri amici risale (appena) a sei giorni prima.

VIRGILIO SPORT | 03-09-2020 12:18