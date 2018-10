Wanda Nara si gode con Icardi il figlio (di Maxi Lopez) che gioca

Stasera sarà ospite a Tiki Taka ma ieri Wanda Nara ha approfittato della domenica libera, visto che l’Inter ha giocato sabato sera, per passare la giornata con la famiglia. Un pomeriggio di relax assieme anche a Icardi, che si sta preparando per la gara di Champions di mercoledì col Psv ma che dopo l’allenamento al centro Suning ha accompagnato la moglie a vedere giocare il piccolo Valentino Lopez, figlio di Wanda e Maxi Lopez.

Su Instagram la showgirl ha postato la foto di spalle di Icardi che osserva la partitella sul campo in erba del giovane “figliastro” e scrive: “Oggi siamo stati in famiglia a vedere Valu giocare, sono poche le domeniche libere e in questo caso solo di pomeriggio ma lo abbiamo sfruttato con quello che ci rende più felice, i bambini. Felice di anche di vedere i volti di felicità dei suoi compagni con la presenza di Mau”. Lo stesso Icardi sul suo profilo Instagram ha postato una serie di foto di famiglia con tutti i figli della famiglia allargata, prima da solo con ognuno di loro e poi con foto di gruppo (cane compreso).

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 01-10-2018 10:20