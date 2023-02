Weah si ricandida a presidente della Liberia

L'ex giocatore del Milan era stato eletto nel 2018 per il primo mandato, la sua popolarità nel Paese è però in calo

01-02-2023 08:44

George Weah, l’ex attaccante del Milan, ha fatto sapere che si ricandiderà per un secondo mandato come presidente della Liberia. L’annuncio nonostante le tante critiche ricevute negli ultimi mesi per non essere vicino alla popolazione e ai problemi, come la carenza di cibo e l’aumento dei prezzi. Weah era stato eletto per la prima volta nel 2018, le prossime elezioni sono previste per il 10 ottobre 2023. “Miei concittadini, verrò presto da voi per chiedervi di rinnovare per la seconda volta il mandato che mi avete dato sei anni fa” ha detto Weah, come riferisce l’agenzia di stampa francese Afp.