Westham, si guarda in casa Manchester United per rinforzare la rosa

Maguire, McTominay e Martial gli interessati al passaggio

04-03-2023 11:24

Il West Ham guarda in casa del Manchester United per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto indicato da Football Insider, i giocatori seguiti dagli Hammers sarebbero Harry Maguire, Scott McTominay e Anthony Martial. Il trio sarebbe in uscita dai Red Devils, e si potrebbe concretizzare il passaggio attorno ai 100 milioni di euro.