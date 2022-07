Williams: Alexander Albon dimesso dall’ospedale

04-07-2022 13:52

Spettacolare e pericoloso ma per fortuna senza gravi conseguenze l’incidente avvenuto al primo giro del Gp di Silverstone.

Dopo il sospiro di sollievo per le condizioni di Guanyu Zhou (rimasto illeso) giungono buone notizie anche da Alexander Albon, dimesso stamani dall’ospedale. L’alfiere della Williams infatti è stata tamponato da Sebastian vettel appena dopo il via diventando involontario protagonista di un incolpevole strike che ha coivolto altre vetture tra cui l’Alfa di Zhou.

Nonostante le condizioni del pilota non fossero gravi, si è reso necessario trattenerlo in ospedale per una notte. Quest’oggi però, la buona notizia: gli esami hanno dato buon esito ed al pilota è stato concessa la possibilità di essere presente in Austria per il prossimo Gp tra una settimana.

“Tutto ok, gli animali stanno bene (si riferisce a quelli disegnati sul casco indossato a Silverstone) ma soprattutto sono contento che Zhou stia bene! Grazie allo staff medico e a tutti per i messaggi, occhi già puntati all’Austria”. Questo il messaggio social affidato a Instagram da parte di Alexander Albon.