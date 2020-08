Williams, fine di un'era: scuderia venduta a un fondo americano

Svolta storica per uno dei team più di successo della storia della Formula 1: la Williams, infatti, ha annunciato nella giornata di venerdì l’acquisizione da parte della società di investimenti americana Dorilton Capital.

Secondo quanto riportato nella nota della scuderia, il team manterrà il suo quartier generale nella città di Grove, in Inghilterra. Confermati per questa stagione i piloti George Russell e Nicholas Latifi. Non è previsto, almeno per il momento, il cambio di nome della squadra, che resta Williams.

Fino ad oggi, a conservare la maggioranza delle quote societarie della scuderia era il fondatore Frank Williams, che aveva creato nel 1977, assieme a Patrick Head, una realtà capace di vincere nella sua storia 9 campionati mondiali piloti e 7 costruttori, per l’ultima volta (in entrambi i casi) nel 1997.

Rimasta ai vertici della F1 pur senza più vincere un titolo, la Williams era piombata negli ultimi in una forte crisi di risultati ed economica: l’ultima vittoria in gara risale al 2012, quando Pastor Maldonado vinse, a sorpresa, il Gp di Spagna a Barcellona.

OMNISPORT | 21-08-2020 12:40