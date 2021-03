Williams, Jost Capito: “Possiamo risalire come la McLaren”

Obiettivo numero uno della stagione per la scuderia della Williams è quello di abbandonare l’ultimo posto della classifica costruttori ottenuto nella scorsa stagione di Formula Uno.

L’idea della nuova proprietà Dorilton Capital è quella di intraprendere un percorso di crescita simile a quello compiuto dalla McLaren negli ultimi anni.

Proprio l’amministratore delegato tedesco ha parlato dei prossimi obiettivi del team, facendo un paragone con la McLaren, altro storico team inglese che ha rivisto la luce dopo gli anni bui della collaborazione con Honda.

“Noi come la McLaren? Loro hanno fatto un lavoro fantastico negli ultimi anni e non c’è motivo per cui non possiamo fare lo stesso. Abbiamo tutte le carte in regola per risalire la china come loro, certo servirà del tempo, dai due ai quattro anni, non è possibile pronosticarlo – le parole di Capito ad Autosport – Ma sono convinto che possiamo ripercorrere la loro stessa strada. In Williams lavorano tante persone competenti, continueremo a migliorare l’organico intorno alla figura di Simon Roberts, il nostro team principal. Presto vedrete alcuni cambiamenti nel team, interverremo in altri ruoli chiave”.

OMNISPORT | 08-03-2021 13:51