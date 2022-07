Wimbledon 2022, Kyrgios rischia grosso: denunciato dalla ex

06-07-2022 15:22

Nick Kyrgios, il bad guy del tennis fa parlare e non solo per il suo tennis. Nelle ultime ore l’attenzione mediatica ha travolto il giocatore australiano, numero 40 al mondo per una questione personale.

Wimbledon, Nick Kyrgios, guai in vista

Mentre è impegnato sull’erba londinese di Wimbledon per la terza prova Slam dell’anno gli è stata notificata la convocazione in Tribunale in Australia. A rendere nota la notizia il quotidiano australiano The Canberra Times. La ex di Kyrgios, Chiara Passari ha infatti sporto denuncia contro il tennista per violenza domestica. L’episodio si riferisce al periodo di dicembre 2021. Già qualche mese dopo la polizia era dovuta intervenire, durante l’isolamento da covid, per dividere i due.

Kyrgios da Wimbledon 2022 al Tribunale: parlano i suoi legali

Dopo il polverone mediatico che si è alzato è intervenuto il legale di Kyrgios mediante un comunicato stampa, a cui seguirà, una conferenza. “Al momento le accuse mosse al nostro assistito non sono considerati fatti dal tribunale e il signor Kyrgios non è accusato di alcun reato fino alla sua apparizione davanti alla Corte“. Il tennista non risultata imputato e l’accusa è per un reato per cui si rischiano due anni.

La reazione di Nick Kyrgios impegnato a Wimbledon

Oggi, 6 luglio, Kyrgios, che stando ai legali è ben consapevole di quello che rischia, ha rotto il silenzio e risposto alla questione dopo l’allenamento. Non ha fatto una vera dichiarazione ma si è limitato a scherzare e dire: “Mi sembra di essere dentro a un episodio di The Last Dance“. Il riferimento, da grande appassionato NBA, è alla serie sui Chicago Bulls su Netflix.