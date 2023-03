Wimbledon: accesso ai tennisti russi e bielorussi

Status neutrale e nessun sostegno all’invasione ucraina come condizione di partecipazione

31-03-2023 13:57

Anche i tennisti russi e bielorussi all’edizione 2023 del torneo di Wimbledon. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, l’All England Lawn Tennis Association, che lo scorso anno sono stati al centro di polemiche per la loro esclusione (“non c’erano le condizioni”, hanno ora ribadito).

Tutto questo però a condizione che gareggino come atleti di “status neutrale” e che accettino di non esprimere sostegno all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Possibilità di accesso condizionato anche per altri eventi, come i tornei di Queen’s e di Eastbourne.