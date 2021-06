Wimbledon, Medvedev si sbilancia: "Djokovic favorito ma non sarà semplice"

Bicampione uscente a Church Road e in corsa per il Grande Slam, Novak Djokovic è visto da moltissimi addetti ai lavori come principale favorito per la conquista di Wimbledon.

Anche Daniil Medvedev, testa di serie numero 1 a Maiorca dove oggi disputerà le semifinali, fa parte di questo partito. Il russo infatti sostiene che, nonostante la pressione crescente, il numero uno del mondo sia il tennista più attrezzato per imporsi anche sull’erba londinese.

“Djokovic è il candidato numero 1 alla vittoria ma avrà tantissima pressione. Non è facile gestire la possibilità di poter arrivare al Grande Slam però lui sa come fare” ha detto il classe 1996 che, invece, a livello personale spera di riuscire a oltrepassare lo scoglio del terzo turno.

“Per ciò che mi riguarda spero di poter migliorare il mio miglior risultato qui, il terzo turno. Mi pongo l’obiettivo di far meglio perché è una superficie che mi piace e su cui posso far bene, anche se già i primi turni possono essere complicati. Vediamo fino a dove riesco a spingere i miei limiti” ha dichiarato Medvedev.

OMNISPORT | 25-06-2021 11:42