Wimbledon, prima sorpresa: Tiafoe elimina Tsitsipas in 3 set

Non a caso questa era uno dei match cerchiati in rosso in questa prima giornata di Wimbledon 2021. Il numero 57 del mondo, l’americano Frances Taifoe, riesce ad eliminare subito la testa numero 3 del torneo, Stefano Tsitsipas, finalista all’ultimo Roland Garros. 6-4 6-4 6-3, 3 set a 0 senza neanche soffrire più di tanto.

Incredibile la differenza dal punto di vista fisico, non tanto a livello di tennis ma di energie spese in campo. Primo e terzo set in cui il greco ha perso subito la battuta, mentre emblematico il cedimento nel secondo parziale, proprio sul 4-4 , dove il servizio perso ha di fatto rappresentato lo spartiacque di questa partita, proprio come il game successivo, in cui Tsitsipas non ha convertito un totale di 3 palle del controbreak (2 consecutive), prima che Tiafoe chiudesse per 6-4.

Peccato per Tsitsipas che, almeno in teoria, rappresentava il più grande ostacolo per Nole Djokovic, coi due tennisti che avrebbero potuto incontrarsi in semifinale. Peccato si, perchè Stefanos aveva mostrato ottimi progressi sulla terra per tutta la stagione.

OMNISPORT | 28-06-2021 18:41