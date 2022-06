Wimbledon, Sinner soffre ma passa al secondo turno: tabù sfatato

27-06-2022 21:59

Solo qualche giorno fa Darren Cahill, nuovo allenatore di Sinner, si è espresso così sul giovane transalpino: “L’erba? Non è la sua superficie preferita, ma avrà modo di cambiare idea. Penso che il suo gioco sia adatto a questa superficie e lo capirà anche lui in futuro”.

Wimbledon, Sinner passa al secondo turno

Sinner ha avuto subito modo di confermare le parole di Cahill, battendo nel primo turno a Wimbledon un grande avversario come Stan Wawrinka. L’azzurro si è imposto 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-2), dimostrando dopo il pareggio dello svizzero grande concentrazione e maturità.

Wimbledon, il match tra Sinner e Wawrinka

Il match tra Sinner e Wawrinka parte equilibrato, con i due che si danno battaglia nel primo set. Alla fine a spuntarla è l’azzurro 7-5, dopo quasi un’ora di gioco. Nel secondo set però lo svizzero reagisce e conquista subito un break, dopo aver annullato tre palle break nel secondo game all’avversario. Non riesce la rimonta a Sinner, che è costretto a cedere a Wawrinka l’1-1.

Sembra prospettarsi una gara lunga e faticosa per Sinner ma non è così. L’altoatesino nel terzo set riesce a strappare il servizio a Wawrinka portandosi 3-1 e poi 4-1, chiudendo senza problemi 6-3 col 73% di prime in campo e l’84% di punti con la prima.

Non c’è decisamente storia nel quarto e ultimo set. Wawrinka cala fisicamente e Sinner ne approfitta con dei dritti potenti e precisi. L’altoatesino batte lo svizzero 6-2, chiudendo così i conti 3-1 nei set. Inizia bene Wimbledon per la promessa azzurra.

Sinner, tabù sfatato

Esordio vincente quindi per Jannik Sinner a Wimbledon 2022, contro un tre volte campione Slam ed ex-top3 del ranking mondiale. Non solo, Sinner ha soprattutto sfatato il tabù erba, vincendo il suo primo match sul tour maggiore (e in uno Slam) sui prati.